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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خطة المرور استعدادًا لعيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:05 م
اللواء محمود عبدالرازق
اللواء محمود عبدالرازق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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عقد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية عن قطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين؛ لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة، وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

وجاء ذلك تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية، تفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

- الخدمات المرورية
تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة -الثابتة والمتحركة-؛ للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع التكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها، وهي:-

الطريق الدائري "أعلى الطريق الزراعي، أسفل نفق السلام، مدخل الاوتوستراد، محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، منزل محور المريوطية على القوس الغربي".

طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس الصحراوى، طريق القطامية العين السخنة، طريق الإسماعيلية الصحراوي، طريق الإسكندرية الزراعي، طريق العلمين الساحلي، طريق الإسكندرية الساحلي.

كما تم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة.

ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان، وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية.

وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق، كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

- خدمة الإغاثة
إسهامًا في تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة، وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام 01221110000 38556661.

- مراقبة السرعة لتقليل الحوادث
تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.

وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

- تكثيف حملات ضبط قائدي المركبات متعاطي المخدرات
وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة، وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركبات.

تم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت إشراف اللواء فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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