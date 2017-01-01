«أبو الغيط» يرحب بتفعيل اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة اليمنية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والموقع في نوفمبر 2019، مؤكدًا أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة لتسريع تنفيذ الاتفاق تُمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن.وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان صادر عن الأمانة العامة، عن ارتياحه للمواقف التي اتخذها كلٌ من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخرًا من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية، وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآلياته التنفيذية.ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن "أبو الغيط "قوله، إن اتفاق الرياض يُمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في كافة الأراضي اليمنية، خاصة في ضوء التهديدات الصحية والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يُعاني منها أبناء اليمن.وأكد المصدر أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، وتكثيف الجهود من أجل تخفيف وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الاستقرار في كافة ربوع اليمن.