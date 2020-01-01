عجز تجارة السلع للولايات المتحدة ينخفض مع انتعاش الصادرات

تراجع عجز تجارة السلع للولايات المتحدة بشكل كبير في يونيو في ظل انتعاش للصادرات بعد عدة أشهر من الهبوط عندما قوضت جائحة كوفيد-19 تدفق السلع.وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن فجوة تجارة السلع تقلصت 6.1 بالمئة إلى 70.6 مليار دولار الشهر الماضي.وتسارعت صادرات السلع 13.9 بالمئة إلى 102.3 مليار دولار، لتعوض ارتفاعا 4.8 بالمئة في واردات السلع جعلها تبلغ 173.2 مليار دولار.