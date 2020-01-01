نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمجزر ديرمواس العمومي

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مجزر ديرمواس العمومي بقرية تانوف؛ وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمجزر، ومتابعة أعمال الذبح استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.رافق نائب المحافظ، المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، والدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري.واطمأن نائب المحافظ، على سير العمل داخل المجزر ومتابعة أعمال الذبح، ووجه الطب البيطري بالتنسيق مع الوحدة المحلية لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة.وشدد نائب المحافظ على التزام العاملين بالمجزر والمترددين عليه بارتداء الكمامة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.كما وجه نائب المحافظ، بنقل المخلفات الناتجة من المجزر والذبح بشكل يومي، والتخلص منها بشكل آمن للحفاظ على البيئة.وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد قرر حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تستقبل جميع المجازر بنطاق المحافظة أضاحي الأهالي، بدءً من يوم عيد الأضحى المبارك، وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني.