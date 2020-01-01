ألمانيا تتحمل تكاليف اختبارات كورونا للعائدين

تعتزم الحكومة الألمانية تمويل اختبارات كورونا الإضافية المزمع تقديمها للعائدين إلى ألمانيا.وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في برلين اليوم الأربعاء، إن التكاليف سيتم تحملها عن طريق زيادة الدعم الممنوح للتأمين الصحي، ومن المنتظر أن يصدر مرسوم بهذا الخصوص خلال الأسبوع الجاري.كان وزراء صحة الولايات ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان قرروا إجراء اختبارات طوعية مجانية بالنسبة للعائدين من الخارج.وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم شبان فرض اختبار إجباري بالنسبة للمسافرين العائدين من بؤر كورونا الخطيرة التي سجلت أعداد إصابة مرتفعة، ومن المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، غير أن الوزارة لم تحدد يوما بعينه لبدء التنفيذ.وذكرت الوزارة أن من المنتظر أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بأسرع ما يمكن حتى يتمكن الجميع من الاستعداد لذلك.