عدم إحراج لـ«حزب الله».. تفاصيل تبادل إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

قال أفيف كوخافي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الهدف من صد الهجوم الأخير لعناصر حزب الله هو التشويش عليها وليس تصفية الخلية التي حاولت التسلل عبر الحدود، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأكد كوخافي، في حواره مع ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي، إن عدم تصفية الخلية جاء حتى لا يسبب ذلك حرجًا لحزب الله، ومن ثم يصبح ملزمًا برد كبير وتصل الأمور للحرب، مؤكدًا أنهم مستعدون لرد الحزب اللبناني، ويبذلون قصارى جهدهم لمنع الوصول إلى حرب.ويعقد المجلس الوزراي الأمني المصغر "الكابينت" اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا.وعقد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع بيني جانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، لتقييم الأوضاع الأمنية بعد محاولة عناصر من حزب الله اللبناني التسلل عبر الحدود الشمالية.