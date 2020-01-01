البورصة تربح 2.5 مليار جنيه قبل عطلة عيد الأضحى

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يوليو وآخر تعاملات قبل بدأ عطلة عيد الأضحى المبارك، على صعود جماعي، بدعم من استمرار عمليات الشراء للمؤييات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 585.457 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10599 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4084 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة.