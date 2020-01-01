المؤبد لبائعة وعامل قتلا شابًا بعد علاقة غير شرعية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بمعاقبة عامل وبائعة بالسجن المؤبد، بعد اتهامهما بقتل شخص وسرقته بعد الاتفاق على ممارسة علاقة غير شرعية في منزله، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد صبري ذكري، وهشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري.ترجع أحداث القضية رقم 2133 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بالعثور على جثة شخص داخل محل سكنه بدائرة القسم.وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام المجني عليه "أ.م.إ"، بالتعرف على كل من "ر.أ.م"، 25 سنة، عامل، و"ب.ي.أ"، 28 سنة، بائعة متجولة ومتسولة، بإحدى المقاهي والذي طلب المجني عليه إقامة علاقة جنسية معها وتبادل أرقام الهواتف المحمولة.توالد للمتهمين فكرة التوجه إلى شقة المجني عليه لسرقته وعند وصولهما إلى الشقة وشروع المجني عليه في إقامة العلاقة مع المتهمة حتى قامت المتهمة بالحصول على سلاح أبيض من مطبخ الشقة وطعنت المجني عليه.وقام المتهم الثاني بخنقة وتم اقتياده إلى غرفة نومه وتكبيله باستخدام شريط لاصق وبعد أن تأكدوا من وفاته قاموا بالاستيلاء على جهاز حاسب آلي وثلاثة هواتف محمولة وحافظة مستندات ومبلغ مالي 350 جنيه وفروا هاربين، وتم إلقاء القبض عليهم واستمرت التحقيقات حتى صدور حكم الحبس.