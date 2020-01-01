رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد لبائعة وعامل قتلا شابًا بعد علاقة غير شرعية بالإسكندرية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:57 م
المؤبد لبائعة وعامل
المؤبد لبائعة وعامل قتلا شابًا
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بمعاقبة عامل وبائعة بالسجن المؤبد، بعد اتهامهما بقتل شخص وسرقته بعد الاتفاق على ممارسة علاقة غير شرعية في منزله، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد صبري ذكري، وهشام محمد جمال الدين، وأمانة سر السيد جودة الوزيري.

ترجع أحداث القضية رقم 2133 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بالعثور على جثة شخص داخل محل سكنه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام المجني عليه "أ.م.إ"، بالتعرف على كل من "ر.أ.م"، 25 سنة، عامل، و"ب.ي.أ"، 28 سنة، بائعة متجولة ومتسولة، بإحدى المقاهي والذي طلب المجني عليه إقامة علاقة جنسية معها وتبادل أرقام الهواتف المحمولة.

توالد للمتهمين فكرة التوجه إلى شقة المجني عليه لسرقته وعند وصولهما إلى الشقة وشروع المجني عليه في إقامة العلاقة مع المتهمة حتى قامت المتهمة بالحصول على سلاح أبيض من مطبخ الشقة وطعنت المجني عليه.

وقام المتهم الثاني بخنقة وتم اقتياده إلى غرفة نومه وتكبيله باستخدام شريط لاصق وبعد أن تأكدوا من وفاته قاموا بالاستيلاء على جهاز حاسب آلي وثلاثة هواتف محمولة وحافظة مستندات ومبلغ مالي 350 جنيه وفروا هاربين، وتم إلقاء القبض عليهم واستمرت التحقيقات حتى صدور حكم الحبس.

موضوعات متعلقة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

40‎% زيادة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة بداية من الغد

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

الوزير: رفع أسعار تذاكر 38 قطارا غدا.. و«الأولى الفاخرة» بـ125 جنيها

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يرفع كفاءة مهندسي الأحياء في التعامل مع المباني

24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية و3 معارض تشكيلية في أغسطس

بدأت كراقصة واكتشفها يوسف وهبي.. من هي الممثلة ماري باي باي؟

برنامج احتفال «القومي لثقافة الطفل» بعيد الأضحى عبر «يوتيوب»