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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحى بالشوارع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:56 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أميرة العناني
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دعت دار الإفتاء المصرية جموع المواطنين إلى الحفاظ على النظافة العامة والبيئة المحيطة والشوارع، وعدم إلقاء جلود ومخلفات الأضاحي بالشوارع، حتى لا يتسبب ذلك في إلحاق الأذى بأفراد المجتمع.

وقالت دار الإفتاء في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الأضحية شعيرة لها منافع اجتماعية، ولا يجوز أن تكون سببًا في أذى الناس ولا في نشر الأوبئة والأمراض؛ فلا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة.

وأضافت الدار أن إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، مشيرة إلى أن من أخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.

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