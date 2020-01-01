زيادة 30%.. تفاصيل أسعار تذاكر القطارات الجديدة





القاهرة- أسيوط 100 جنيه بدلًا من 76 جنيهًا للدرجة الأولى على أن تكون الدرجة الثانية 54 جنيهًا، بدلًا من 42 بزيادة 30‎% على أن تكون تذكرة الـvip درجة أولى بقيمة 167.5 بدلًا من 135 جنيهًا والدرجة الثانية vip بقيمة 110.5 بدلًا من 85 جنيهًا.

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن رفع أسعار تذاكر 38 قطارًا جديدًا مقرر إطلاقها غدًا الخميس، في رحلات على الخطين القبلي والبحري.وتسير هيئة السكك الحديدية، بعد تشغيل القطارات الجديدة، رحلات تشمل:- قطار 1006 "القاهرة- سوهاج"، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحًا ليصل سوهاج 12:20 مساء.- قطار 1007 "سوهاج- القاهرة"، يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل سوهاج 12:00 صباحًا.- قطار 1004 "القاهرة-أسيوط"، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرًا.- قطار 1005 "أسيوط-القاهرة"، يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساء ليصل القاهرة 11:45 مساء.- قطار 1031 "القاهرة-الإسكندرية"، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحًا.- قطار 1030 "الإسكندرية-القاهرة"، يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء.وتكون أسعار التذاكر الجديدة:تذكرة الدرجة الأولى "القاهرة-سوهاج" 100 جنيه بدلًا من 87 جنيهًا، بزيادة 25‎%، والدرجة الثانية 60 جنيهًا بدلاً من 46 جنيها بزيادة 30‎%."القاهرة-أسيوط"، 100 جنيه للدرجة الأولى بدلًا من 76 جنيهًا، على أن تكون الدرجة الثانية 54 جنيهًا بدلًا من 42 بزيادة 30‎%."القاهرة-الإسكندرية"، الدرجة الأولى بتكلفة 65.5 جنيه بدلًا من 53.5 جنيه، والدرجة الثانية 40.5 جنيها بدلًا من 31.5 جنيه بزيادة 30‎‎%.- "القاهرة-الإسكندرية" قطار v.i.p، تصبح 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا بزيادة 30‎‎%.القاهرة - سوهاج 100 جنيه بدلًا من 87 جنيهًا بزيادة 25‎%، والدرجة الثانية ستكون 60 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا بزيادة 30‎%، على أن تكون تذكرة الـvip درجة أولى بقيمة 194 بدلًا من 155، والدرجة الثانية vip بقيمة 124.5 بدلًا من 95 جنيهًا.