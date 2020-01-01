«البورصة» تنتهي من المراجعة الدورية للمؤشرات.. وبدأ العمل بها الثلاثاء

قررت إدارة البورصة المصرية اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها، الثلاثاء المقبل الموافق 4 أغسطس 2020.وشهدت المراجعة الحالية تعميم التعديل الذي أدخلته البورصة على عملية اختيار الشركات المكونة لمؤشر "EGX30" على مؤشرات "EGX 50 EWI EGX 70 EWI– EGX100 EWI"، والذي يتضمن إدراج الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلًا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تسمح بانضمام شركات تحقق طفرات في قيم التداول ولكن بصورة غير مستمرة.في إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 وكذلك كل من مؤشر EGX 30 CAPPED، ومؤشر EGX30 TR "اللذان يضمان نفس شركات مؤشر EGX30"، استبعاد 5 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقًا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 5 شركات جديدة للمؤشر.كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان "EGX50 EWI" استبعاد 9 شركات مقابل انضمام 9 شركات جديدة، أما مؤشر EGX70 EWI فقد شهد خروج 14 شركة، انضم 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EWI EGX100 فقد شهد خروج 9 شركات مقابل انضمام 9 شركات جديدة للمؤشر.كما انتهت عملية المراجعة الدورية للمؤشرات القطاعية إلى تعطيل العمل بالمؤشر القطاعي "طاقة وخدمات مساندة"، وذلك لعدم استيفاء المؤشر للمعايير والمحددات الخاصة بتكوين المؤشرات القطاعية، وهو ألا تقل عدد الشركات المكونة للمؤشر عن 3 شركات.وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدأ العمل بها أول فبراير (عن الفترة 17 إلى 3112)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة11 إلى 306)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.