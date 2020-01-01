«الصحة»: مصر أنجح مشروع لعلاج فيروس «سى» فى التاريخ

قال الدكتور إيهاب كمال، المنسق العلمي لإدارة أزمة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر انتقلت من مصاف الدول التي تعتبر أكثر إصابة بفيروس "سي"، لأنجح مشروع في المسح وعلاج الفيروس في التاريخ على مستوى العالم أجمع، بشهادة منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم.وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، أن التجربة المصرية لعلاج فيروس "سي" كانت تُدرس في كثير من الدول، لكونه تضمن إجراء مسح لـ60 مليون مواطن، وتشخيص عدد كبير منهم، وتوفير العلاج للمصابين بالمجان.وأوضح كمال، أنه مسح فيروس "سي" لـ12.5 مليون طالب بالمدارس والجامعات، ومن ثبتت إصابتهم تم تحويلهم للتأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، وجميعهم تم علاجهم تمامًا، مشددًا على أن حملة 100 مليون صحة كان لها دور كبير في مواجهة فيروس كورونا، وكانت بمثابة مفتاح النجاح في مواجهته.