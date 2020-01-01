تسليم خطابات إتاحة 85 مشروعا صناعيا جديدا

أصدرت الهيئه العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي، تقرير إنجازات المرحلة الأولى من طرح الأراضي الصناعية المرفقة على البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي، حيث تم دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين على هذه المرحلة واختيار 85 مشروعا صناعيا في 7 مدن صناعية على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من ربع مليون متر مربع، وتم تسليم المستثمرين خطابات إتاحة للقطع المطروحة للبدأ فورا في تنمية الأراضي وبدأ المشروعات.كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءا على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وبالمشاركة مع المركز الوطني لاستخدامات أراض الدولة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات، أطلقت أول خريطة إلكترونية لفرص الاستثمار الصناعي وطرح الأراضي الصناعية، أي كانت جهة الولاية عليها إلكترونيا على المستثمرين من خلال منصة موحدة، في إطار مخطط وزارة التجارة الصناعة والذي يستهدف سرعة توفير أراض صناعية مرفقة للمستثمر الصناعي، وشمل الطرح كافة القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بمساحات تتراوح من 160 متر مربع وحتى 40 ألف مترمربع.وتتميز طروحات البوابة الإلكترونية بإتاحة آلية سهلة في التعامل من قبل المستثمر عن بعد (أونلاين) من أي مكان في العالم وسحب الكراسات والتقدم على الأرض وإرسال كل المستندات في إجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر، ما يعطيها شفافية تامة في التعامل مع المستثمر واختيار القطع والتعرف على مزايا المنطقة وسعر الأرض ومستوى الترفيق، والأنشطة المحيطة بقطعة الأرض المستهدفة والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات، وكافة المعلومات الضرورية لكل المناطق الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة.كما تتميز بديناميكيتها والتحديث المستمر لها طبقا لاحتياجات السوق من خلال طرح أنشطة بعينها لفترة معينة أو إضافة أنشطة جديدة في مراحل لاحقة، كما تقوم الهيئة من خلال فريق عمل متخصص بالتحديث المستمر لبنك الأراض المغذي للخريطة من خلال إضافة الأراضي الشاغرة باستمرار وحجب الأراضي التي تم حجزها والتعامل عليها.وأشار تقرير الهيئة عن أنشطة المشروعات التي تمت الموافقة عليها وتم استصدار خطابات التخصيص لها وتشمل 33 مشروعا هندسيا و33 كيماويا و7 غزل ونسيج و6 غذائية وأعلاف و6 صناعات تعدينية.جدير بالذكر أن أكثر من 80% من تلك المشروعات تغطي فجوة استيرادية وتمثل قيمة مضافة للصناعة المحلية.وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، هناك 43 مشروعا تم الموافقة عليها في العاشر من رمضان و29 مشروعا بمدينة السادات و6 مشاريع بالمنيا (بالمجان)، و3 مشروعات بالمحلة (بنظام حق الانتفاع)، ومشروعين في القطامية بالقاهرة ومشروع واحد بكلا من برج العرب و15 مايو.وتتخطى الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجديدة مليار جنيه توفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته التجربة الأولى من نوعها لمصر في طرح وحجز الأراضي الصناعية إلكترونيا من خلال بوابة موحدة بشفافية تامة واتخاذ قرار استثماري سليم لصاحب المشروع ناتج عن طبقات معلوماتية دقيقة تجيب عن كافة تساؤلات المستثمر قبل التقدم على الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتميز بعنصر الاستدامة في طرح الأراضي الصناعية دوريا على مدار العام.كانت هيئة التنمية الصناعيه قد وضعت عدة اشتراطات وضوابط طبقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة لاختيار المشروعات الصناعية، أهمها معايير الجدية واختيار الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي من معاييرها سد فجوة استيرادية أو صناعة ذات بعد استراتيجي يحتاجها السوق المحلي.وتجري الهيئة حاليا الدراسة الفنية والاقتصادية لطلبات المستثمرين المتقدمين على المرحلة الثانية للطرح الإلكتروني، ومتوقع البت فيها خلال شهر.وفي هذا السياق تواصل الهيئة تلقي طلبات المستثمرين المتقدمين على المرحلة الثالثة من الطرح، حيث تقرر مد فترة تقديم الطلبات على هذه المرحلة إلى 13 أغسطس المقبل، بدلا من 2 أغسطس، بالنسبة للمستثمرين السابق سحبهم لكراسات الشروط، نظرا لحلول عيد الأضحى وظروف توقف معظم الخدمات ومنها إجراءات الدفع خلال البنوك خلال فترة العيد، فتقرر مد فترة التقدم.