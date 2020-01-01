مصادر بـ«التعليم»: إعداد نتيجة الثانوية على أسطوانات الثلاثاء

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تقفيل جميع الإجراءات الخاصة بتصحيح امتحانات الشهادة الثانوية داخل الكنترولات، على أن تبدأ إجازة مقدرى الدرجات لعيد الاضحى غدًا الخميس ثم يعود العمل من جديد يوم الثلاثاء المقبل حتى يتم إعتماد النتيجة.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءاتها الأمنية على غرفة الحاسب الآلى المخصصة للكشف على الأرقام السرية للطلاب وذلك حفاظًا على النتيجة من التسريب خاصة فى قطاعات الثانوية العامة بالأقاليم، على أن يتم تجهيز النتيجة على أسطوانات صباح يوم الثلاثاء المقبل، وإرسالها للإدارة العامة للإمتحانات لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كشف أن النتيجة سوف يتم إعلانها عقب إجازة العيد مباشرة.