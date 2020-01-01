«القوى العاملة» تتابع مستحقات قتيلان مصريان على يد مواطن سعودي

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة مستحقات القتيلين اللذين لقيا حتفهما بستة طلقات نارية على يد مواطن سعودي بسبب الخلاف على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي، والتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية، بالتنسيق مع القنصلية خلال التحقيقات التي تجرى حاليا، لإنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه عن تفاصيل وملابسات واقعة إطلاق النار على العاملين المصريين، وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض والمستشار القانوني خالد الهوارى، حيث تم التواصل مع حسين عبد الإمام شقيق أحد الضحايا، وابن عم الآخر وتبين أن القتيلين هما: عادل عبد الإمام حسين، مواليد 1983، ومهنته سائق، وابن عمه عز الدين محمد عبد الشافي أحمد، من مواليد 1967، ومهنته عامل تربية مواشي، وكلاهما من محافظة قنا مركز نجع حمادي قرية البطحاء.وقال، ترجع تفاصيل مصرعهما على أثر خلاف نشب بينهما وبين مواطن سعودي يدعى عوض المطيري عسكرى متقاعد، حيث كانا يعملان باليومية لديه في إنشاء استراحة خاصة به بمنطقة حريملاء، والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر شمالي الرياض، وهما ليسا على كفالته، واختلف معهما على بعض الأعمال الفنية في أعمال البناء وتركيب مواسير الصرف الصحي، مما أثار غضب المواطن السعودي والذي تركهما وذهب إلى سيارته وأحضر بندقية آلية وباغتهما بإطلاق الرصاص عليهما، وأصابهما بـ 6 طلقات نارية توفيا على أثرها في الحال، وهرب الجاني من موقع الحادث.وعلى الفور تحركت السلطات السعودية إلى مكان الحادث للمعاينة ورفع الجثامين، وفي أثناء تواجد السلطات قام الجاني بالاتصال على حارس الموقع وهو سوداني الجنسية لمعرفة التطورات، وطبقا لتعليمات الأجهزة الأمنية قام الحارس بالرد عليه ومجاراته في الحديث حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من تتبع المكالمة وتحديد مكانه، وبالفعل تم تحديد مكانه بمدينة الرياض حي الروضة، وتحركت القوات وقامت بإلقاء القبض عليه وتم نقل الجثامين إلى مستشفى حريملاء تمهيدا لإعداد تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.وأضاف الملحق العمالي أحمد رجائي، أن شقيق المتوفي يقوم حاليا بإنهاء إجراءات نقل الجثامين إلى مسقط رأسيهما للدفن في مصر.