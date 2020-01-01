«الصحة العالمية»: 3 لقاحات لكورونا وصلت مراحلها الأخيرة

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، أن هناك 150 لقاحا تحت الدراسة لعلاج فيروس كورونا المستجد، بينها 20 لقاحا تحت التجارب السريرية، منهم لقاحان أو 3 لقاحات في المراحل الأخيرة.وأضاف المنظري، أن هناك عددا من دول إقليم شرق المتوسط دخلت في مرحلة التجارب السريرية في مراحل إنتاج لقاحاتت فيروس كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا، ‬وعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية.