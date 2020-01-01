السعودية وبنين تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بنين أورليان أقبينونسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.وأوضح قطان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه جري خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.