رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية وبنين تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:39 م
أحمد بن عبدالعزيز
أحمد بن عبدالعزيز قطان
أش أ
طباعة
بحث وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بنين أورليان أقبينونسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأوضح قطان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه جري خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى

الحجاج يؤدون «طواف القدوم» قبل الذهاب إلى منى اليوم

«شيرى هانم وابنتها زمردة» و«منار سامى».. أبرز محاكمات اليوم

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة الخان للموسيقى العربية بساقية الصاوى 9 أغسطس

فؤاد زويريق ناعيا «طبيب الغلابة»: حالة استثنائية بعالمنا العربي

الشاعر جميل عبدالرحمن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

خطة استثنائية لعودة الدراسة بـ«بيت جميل»