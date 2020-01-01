فتح مجزر سفاجا أمام الأهالى لذبح الأضاحي مجانًا

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، مجزر سفاجا للوقوف على استعداداته لاستقبال أضاحي العيد.وأكدت "المغربي"، في بيان لها، على قيام إدارة الطب البيطري بإنهاء استعداداته لفتح مجزر سفاجا أمام المواطنين لتمكينهم من نحر ذبائحهم خلال فترة عيد الأضحى مجانا.وأضافت، أن إدارة الطب البيطرى قامت بالانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لخطوط الصرف الصحى والمياه بالمجزر والتأكد من توافر أدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات وذلك حفاظًا على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين، لافتةً الى أن عمليات الذبح ستبدأ فى المجزر بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق.وشددت على الطب البيطري بضرورة التنسيق مع الصحة والتموين وجهات الاختصاص وتكثيف حملات التفتيش ومتابعة المحلات للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم الحية المذبوحة ومدى صلاحيتهامن جانبها قالت الدكتورة سوزان بولس، مدير إدارة الطب البيطرى بسفاجا، إن المجزر سيستقبل الراغبين فى ذبح أضاحيهم طوال فترة أيام العيد دون تحصيل رسوم.