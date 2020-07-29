البابا فرانسيس: الرجاء أقوى من اليأس وحتما سينتصر

إنَّ الرجال والنساء الذين يُصلّون يعرفون أنَّ الرجاء هو أقوى من اليأس، ويؤمنون أنَّ الحب هو أقوى من الموت وأنّه سينتصر يومًا ما حتى وإن كان ذلك في أزمنة وأساليب لا نعرفها. — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) July 29, 2020

خصص البابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان، تغريدته الأحدث، والتي أطلقها منذ قليل، عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية، بموقع تويتر عن محاربة اليأس والرجاء.وقال البابا فرنسيس:" إنَّ الرجال والنساء الذين يُصلّون يعرفون أنَّ الرجاء هو أقوى من اليأس، ويؤمنون أنَّ الحب هو أقوى من الموت وأنّه سينتصر يومًا ما حتى وإن كان ذلك في أزمنة وأساليب لا نعرفها".