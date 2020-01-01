«الصحة العالمية» تناشد المسلمين باتخاذ التدابير عند ذبح الأضاحى

شدد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على الشعوب الإسلامية باتخاذ عدة تدابير عند ذبح الأضاحي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ونصح المنظري، بتوكيل إحدى المؤسسات المعنية بذبح الأضاحي، والتي تتبع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض كوفيد 19 أو مراعاة التباعد الاجتماعي عند الذبح في المنزل مع الأسرة.وأشاد بقرار المملكة العربية السعودية فيما يخص الحج خلال العام وفقًا لتوصيات الصحة العالمية للحفاظ على سلامة الحجاج لمنع انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا ‬وعرض تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة، ودور البلدان والمجتمعات في منع انتقال العدوى في ظل تخفيف القيود وفتح الحدود، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول الممارسات المأمونة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة‪ ‬العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، منظمة الصحة العالمية.