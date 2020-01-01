«تسويق الأسماك»: طرح 30 طن دواجن برازيلي مجمدة في عيد الأضحى

قال المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشركة تطرح كافة السلع الغذائية بجانب طرحها للأسماك في 25 فرعا منتشرة بمحافظات القاهرة والجيزة وأسوان، وبنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة التابعة لشركتي تجارة الجملة، والتي تغطي محافظات الوجه البحري والقبلي.وأضاف ربيع في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الشركة تطرح خلال عيد الأضحى 30 طنا من الدواجن المجمدة البرازيلية بسعر الكيلو الواحد 37 جنيها، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، وأرخص من أسعار الأسواق المحلية التي يصل فيها سعر الدواجن المجمدة إلى41 جنيها للكيلو.