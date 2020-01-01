رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: تراخى الدول فى رمضان وراء زيادة مصابى كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:34 م
الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة ‪ العالمية لدول شرق المتوسط، إن تراخي البلدان خلال شهر رمضان الماضي تسبب في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد،، لافتا إلى أنه مع قرب عيد الأضحى، هناك مخاوف من زيادة الإصابات في التجمعات، موصيا بإلغاء التجمعات الدينية الحاشدة منها.

وأضاف المنظري، أنه خلال الأسبوعين الماضين تناقصت الحالات في عدد من البلدان، وأبلغت بلدان أخرى عن ارتفاع حاد وثالثة عن ارتفاع تدريجي، مشيرا لاستقرار الحالات في إقليم شرق لمتوسط ومحذرا في الوقت ذاته من خطر معاودة المرض وانتشاره في الإقليم مرة ثانية.

وأوصى بضرورة أن تستند قرارات الدول لإلغاء التدابير الاحترازية إلى دراسات علمية حتى لا تعود الإصابات حتى في البلدان المتقدمة.

وأكد المنظري، أنه منذ فتح المطارات شهدت بعض الدول حالات قادمة من السفر وكذلك زيادة حالات الإصابة بين المغتربين.

موضوعات متعلقة

شقيق «طبيب الغلابة» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

مصدر: انتهاء فرز أوائل الثانوية.. والفتيات يتصدرن

الحجاج يؤدون «طواف القدوم» قبل الذهاب إلى منى اليوم

الصور

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

الفيروسات الكبدية: أبحاث مصرية أثبتت فاعلية أدوية فيروس C فى علاج كورونا

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

قائمة أفلام عيد الأضحى 2020

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة الخان للموسيقى العربية بساقية الصاوى 9 أغسطس

فؤاد زويريق ناعيا «طبيب الغلابة»: حالة استثنائية بعالمنا العربي

الشاعر جميل عبدالرحمن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

خطة استثنائية لعودة الدراسة بـ«بيت جميل»