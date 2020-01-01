«الصحة العالمية»: تراخى الدول فى رمضان وراء زيادة مصابى كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة ‪ العالمية لدول شرق المتوسط، إن تراخي البلدان خلال شهر رمضان الماضي تسبب في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد،، لافتا إلى أنه مع قرب عيد الأضحى، هناك مخاوف من زيادة الإصابات في التجمعات، موصيا بإلغاء التجمعات الدينية الحاشدة منها.وأضاف المنظري، أنه خلال الأسبوعين الماضين تناقصت الحالات في عدد من البلدان، وأبلغت بلدان أخرى عن ارتفاع حاد وثالثة عن ارتفاع تدريجي، مشيرا لاستقرار الحالات في إقليم شرق لمتوسط ومحذرا في الوقت ذاته من خطر معاودة المرض وانتشاره في الإقليم مرة ثانية.وأوصى بضرورة أن تستند قرارات الدول لإلغاء التدابير الاحترازية إلى دراسات علمية حتى لا تعود الإصابات حتى في البلدان المتقدمة.وأكد المنظري، أنه منذ فتح المطارات شهدت بعض الدول حالات قادمة من السفر وكذلك زيادة حالات الإصابة بين المغتربين.