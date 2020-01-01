عبير موسى: تم تأمين الأصوات اللازمة لسحب الثقة من «الغنوشي»

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: "إنه حسب الاتصالات والتعهدات فقد تم تأمين الأصوات اللازمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في جلسة الغد".وأكدت موسى أن حزبها سيصوت للحكومة التونسية المقبلة على ألا تضم بين أعضائها جماعة الإخوان، وتابعت: أن وقت حركة النهضة فى تونس قد انتهى، وأن رئاسة البرلمان لن تصبح شاغرة إذا سحبت الثقة من الغنوشي.فيما قال البرلمان التونسي، إن جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس المجلس ستكون سرية وبدون نقاش.