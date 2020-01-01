تأجيل محاكمة «شيري هانم» في انتهاك معايير المجتمع.. 27 أغسطس

أجلت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة بركات، اليوم الأربعاء، محاكمة شريفة رفعت الشهيرة بـ«شيرى هانم سيدة يوتيوب» ونجلتها لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حُرمة الحياة الخاصة، إلى جلسة 27 أغسطس؛ للاطلاع.أحالت نيابة مدينة نصر إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بحزمة من الاتهامات وهي الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حُرمة الحياة الخاصة.ونشر- بقصد التوزيع والعرض- صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «فيسبوك».