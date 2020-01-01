مجلة «كنائس الشرق الأوسط» تخصص أحدث أعدادها عن القدس وكورونا

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان، إن دائرة التواصل والعلاقات العامة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، أصدرت العدد الجديد من مجلة "المنتدى" الفصلية لشهر يوليو الحالي، باللغتين العربية والإنكليزية.وأضاف مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم تخصيص العدد الأحدث للتوسع في محورين الأول حول القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين والثاني حول مواجهة مجتمع الشرق الأوسط لفيروس كورونا المستجد.