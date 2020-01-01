ألمانيا: الوفيات بين مرضى كورونا في المستشفيات بلغت الخُمس

كشفت دراسة حديثة في ألمانيا إلى أن أكثر من خُمس المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين تلقوا العلاج في المستشفيات بألمانيا، توفوا في وقت سابق من هذا العام.وأظهرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، أن نسبة الوفيات بين من تم إخضاعهم لجهاز تنفس اصطناعي بين هذه الفئة بلغت 53%.أجرى الدراسة معهد "دابليو آي دي أو" للبحوث العلمية التابع لـ"إيه أوه كيه"، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي في ألمانيا،وذلك بالتعاون مع اتحاد الرعاية الطارئة (ديفي) والجامعة التقنية في برلين.وقام الباحثون بتحليل بيانات حوالي 10 آلاف مريض، من بينهم 1700 مريض تم وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي.وكانت نسبة الوفيات بين المرضى، الذين لم يتم وضعهم على جهاز تنفس اصطناعي، هي الأدنى، حيث بلغت 16%.