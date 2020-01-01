طارق الشناوي يكشف تفاصيل ترشيح رامي يوسف لجائزة «إيمي»

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل ترشيح النجم المصري رامي يوسف للحصول على جائزة أفضل ممثل كوميدي في جوائز الإيمي لعام 2020، عن مسلسله "ramy".وقال الشناوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إن ترشيح الفنان المصري رامي يوسف لجوائز الإيمي 2020 خبر مبهج للمصريين، لافتا إلى أن رامي يوسف جذوره مصرية ويعيش في أمريكا، ولكنه يعتز بجنسيته واللغة الخاصة به ووالداه في المنزل دائما يتحدثون بالعامية.وأضاف أن رامي حصل على جائزة الكرة الذهبية في مطلع عام 2020، معقبا: "غير طبعا رامي مالك اللي أخد الأوسكار، ودا دليل على إن فيه جذور مصرية عظيمة تثبت نجاحها في الخارج".وأشار إلى أن جوائز الإيمي تعتبر جائزة تليفزيونية مخصصة للمسلسلات فقط، متابعا: "كان مع رامي مالك أسامي كبيرة في الأوسكار وبرضو فاز، نفس الكلام حصل مع رامي يوسف".ونوه الناقد الفني، بأنه يجب على الفن المصري استثمار هؤلاء الشباب داخل مصر، لافتًا إلى أن سبب فوز رامي يوسف بالجائزة هو تقديم جزء من قصته الواقعية، وهي نظرة العربي المصري في الخارج وكيفية مواجهتها، وأن المسلسل يحمل رسالة كبيرة، قائلا: "المسلسل يعتبر رسالة مهمة لأنها لا تمثل مصري أو عربي لا دا للأقليات في أمريكا أو الخارج".