حملة بقيادة السكرتير المساعد في أسيوط لإزالة التعديات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على التصدي بكل حسم مع المتعدين على أراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير، لافتًا إلى مواصلة شن حملات الإزالة لهذه التعديات بمراكز وقرى المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات الأمن تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية للدولة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين لقانون البناء إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ".فيما ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بمركز أسيوط، وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائي والوقوف أمام المتعدين على أراضي الدولة التي هي "حق الشعب"، حيث تم إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرى المركز، وذلك بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية، وبحضور اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.كما تفقد السكرتير المساعد وحدة الرصف التابعة للمحافظة ببني غالب بمركز أسيوط لمتابعة العمل بها ومدى جاهزية المعدات بالمشروع لتنفيذ خطة الرصف للعام المالي الجديد 20202021 بمراكز وقرى المحافظة طبقًا للإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والعمل على تنمية مواردها مع ضرورة مطابقة الأعمال التي يقوم بها للمواصفات القياسية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الرصف والمرور والخطة والموازنة قبل وأثناء وبعد الانتهاء من أعمال الرصف المقررة طبقًا للخطة الاستثمارية الجديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا الشأن.