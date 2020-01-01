«مخيمر»: غرامة 10 آلاف جنيه والحبس عام لمخالفات الغش التجاري

قال المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم المرور على فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة بشركتي تجارة الجملة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وأوضح في تصريحات للدستور أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق من خلال فريق عمل من التجارة الداخلية وحماية المستهلك والطب البيطري ومفتشي الأغذية لمنع السلع مجهولة المصدر والسلع المنتهية الصلاحية وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة والتحفظ على السلع ومصادرتها وتوقيع غرامات مالية باهظة تتراوح ما بين 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه والحبس لمدة عام في حال وجود سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو بدون مستندات أو فواتير.وأشار إلى أنه سيتم للتأكد من توافر السلع وبالأسعار المخفضة فضلا عن توفير جميع أنواع اللحوم السودانية الطازجة بكميات كبيرة في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها، واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها ولحوم الضاني بـ 100 جنيه للكيلو.ولفت إلى أن الوزارة قامت بطرح الخراف الحية بسعر الكيلو القائم بسعر 58 جنيها في الشوادر بنظام الحجز مسبقا كأضحية للمواطنين وذبحها تحت إشراف بيطري.