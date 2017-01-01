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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«القومي للإعاقة» يصدر كتيبات الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:27 م
القومي للإعاقة
القومي للإعاقة
محمد الشريف
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أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء ما أعلنته الأمم المتحدة، عدة كتيبات تحمل عنوان "الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة".

جاء ذلك في إطار خطة مصر ٢٠٣٠ والتي تم إعدادها في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بوجه عام والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص.

ويستعرض كل كتيب أحد أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة به والمرجو تحقيقها حتى عام ٢٠٣٠، وكذلك أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة لكل هدف وفقًا لتقرير الأمم المتحدة عن الإعاقة والتنمية ٢٠١٨.

وتم إصدار هذه الكتيبات بدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية؛ تيسيرًا على الجميع في فهم المكونات الخاصة بالإعاقة في التنمية المستدامة بشكل بسيط وميسر.

وفي إطار متصل أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التوعية العامة، دليلًا مبسطًا يحمل عددًا من التساؤلات والإجابات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتبسيط مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وتوضيحها في شكل يسهل على ذوي الإعاقة معرفة حقوقهم وييسر على المتعاملين معهم معرفة ما يخصهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تلك الكتيبات تستهدف مساعدة الهيئات المختلفة في وضع وتطوير الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية التي تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة تلك المعلومات ووضعها بين يدي المهتمين والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني بغرض التعريف بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها المرجوة وبأوضاع ذوي الإعاقة الذين يمثلون نحو ١٠٪_١٥٪ من المجتمع

وأكد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن كتيب تساؤلات وإجابات حول حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يضم مائة تساؤل وإجاباتها تماشيًا مع ما تضمنه القانون من أبواب وفصول وذلك بهدف التعريف والتوعية بالقانون ولائحته التنفيذية لرفع الوعي المجتمعي لدى فئات المجتمع المختلفة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

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