وزير التعليم ينعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة «إيچيبت جولد»

نعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيچيبت جولد" المشاركة في إنشاء مدرسة "إيچيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية.وتقدم وزير التعليم بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان.يذكر أن الفقيد مصطفي نصار يعد رائدًا في صناعة الذهب والمجوهرات والحلي على مستوى الشرق الأوسط، كما أسس أول مدرسة فنية تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات "ايجبيب جولد " كأول مدرسة من نوعها في الشرق الأوسط بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العام الماضي في مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.