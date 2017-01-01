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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار الأمريكي ينخفض لأدنى مستوياته خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:27 م
الدولار
الدولار
أش أ
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انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في عامين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما يرجح احتمالات تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا بمواصلة سياسات التحفيز النقدي من أجل تحجيم أضرار تفشي الفيروس على الاقتصاد الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية بنسبة 0.4% إلى 93.42، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر يونيو من عام 2018.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن يوجيرو جوتو رئيس استراتيجيات أسواق الصرف لدى نومورا سيكيوريتيز قوله "بالنظر إلى المخاوف بشأن الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا، تعتقد الأسواق أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه لاتخاذ قرارات تميل إلى التيسير النقدي".

على صعيد التعاملات، سجل اليورو 1.1762 دولار، مرتفعا 0.3% على الرغم من تراجعه عن أعلى مستوى في 22 شهرا الذي سجله يوم الاثنين عند 1.17815 دولار.

وأمام العملة اليابانية، جرى تداول الدولار عند 104.82 ين، منخفضا 0.25% خلال اليوم.

وانخفض الدولار إلى 0.7185 مقابل الدولار الأسترالي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا بعدما أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة قياسية في الربع الثاني.

وأفادت بيانات جامعة هوبكينز تسجيل 1592 حالة وفاة جديدة بالولايات المتحدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد.

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