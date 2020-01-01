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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

العثور على صليب عُمره أكثر من 1000 عام في باكستان

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:26 م
صليب عُمره أكثر من
صليب عُمره أكثر من 1000
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه عثر ثلاثة باحثين من جامعة بالتستان، برئاسة نائب المستشار محمد خان، الشهر الماضي على صليب رخامي عملاق عند سفح جبال كاراكوروم، في قرية كافاردو الباكستانية. ويقدر عمرها بأكثر من 1000 عام. هذا يؤكد الوجود المسيحي القديم في بلد أصبح فيما بعد إسلاميًا في الغالب.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يبلغ طول الصليب 2.1 × 1.8 متر ويزن حوالي أربعة أطنان، وربما يكون أكبر صليب في شبه القارة الهندية. ويقدر عمره ما بين 1000 - 1200 عام. وموقع الاكتشاف قريب من طريق الحرير القديم، وهو طريق تجاري تاريخي يربط بين الصين وباكستان وإيران وتركيا وأوروبا.

ومن المعروف أنه في القرن الخامس، كان حوالي ثلث الإمبراطورية الفارسية مسيحية. وكانت Ctesiphon، المعروفة أيضًا باسم Seleucia، عاصمة الإمبراطورية ومركز المسيحية في المنطقة. في حين تم رفع مدينة "هرات"، في أفغانستان الحالية، إلى أبرشية حضرية في أو قبل عام 585م.

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