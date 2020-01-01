تجديد تعيين جابر طايع رئيسا للقطاع الديني بـ «الأوقاف»

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التجديد للشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول الوزارة، في منصبه كرئيس للقطاع الديني، من تاريخ 2020628 حتى بلوغ السن القانوني المقرر لإنهاء الخدمة 720 2021وجاءت الموافقة، بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1511 لسنة 2020، حسب النظام الوظيفي لشاغلي الدرجة الممتازة لوظائف الدولة النوعية، ويشغل "طايع" منصب المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف بتكليف من وزير الأوقاف.وحصل الشيخ جابر طايع يوسف، على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر، وعُين إمامًا وخطيبًا ومدرسًا بوزارة الأوقاف فور تخرجه، وترقى في المناصب القيادية حتى تولى منصب رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وحصل على الماجستير بتقدير جيد جدًا في رسالته "أسانيد الأحاديث الواردة في الرهن والكفالة والحوالة وأثرها في المعاملات"، فضلا عن العديد من الكتب والأبحاث العلمية.