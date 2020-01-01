افتتاح مقر حزب الشعب الجمهوري في كفر شكر (صور)

افتتح الدكتور جمال حجاج، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، اليوم، مقرًا جديدًا داخل مدينة ومركز كفر شكر ضمن حملة افتتاحات المقرات الجديدة على مستوى المحافظة في المدن والمراكز والأحياء والقرى؛ وذلك لنشر سياسات الحزب التي تتسق مع أفكار ورؤى وطموحات الشارع.وقال الدكتور جمال حجاج، أمين عام حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن أمانة المحافظة حريصة على التوسع بالمقرت الخاص بها من أجل إتاحة الفرصة لخدمة الأعضاء وأهالي القليوبية بشكل أكبر وأكثر فعالية، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من الفعاليات والأنشطة من جميع أمانات الحزب بالمحافظة لخدمة المواطنين بمختلف الأعمار مع دورات لتأهيل الشباب لسوق العمل.وأضاف الإعلامي الحسين عبدالفتاح، أمين تنظيم الحزب بالقليوبية، إنه تم وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة وذلك لضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال التدريب واستقبال شكاوى المواطنين والاستمرار في العمل الخدمي، في الإطار التنظيمي للحزب.وأضاف الحسين عبدالفتاح أن الحزب بكل تشكيلاته يقف جنبًا إلى جنب مع السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، ومن هذا المنطلق تم الحرص على اختيار عناصر وقيادات الحزب بالقليوبية وفقًا لمعايير دقيقة ومن الفاعلين قياديًا ومجتمعيًا.حضر الافتتاح محمد ناجى زاهى أمين إعلام المحافظة وحمادة عوض أمين مركز ومدينة كفر شكر، وعدد من السياسيين وعائلات وأهالي مدينة ومركز كفر شكر.