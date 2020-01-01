الحشد الشعبي العراقي يحبط محاولة تسلل لـ«داعش» في ديالى

أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي محاولة تسلل لتنظيم "داعش" قرب ناحية محررة في محافظة ديالى.وقال مسؤول الإعلام الحربي علي العقابي - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاربعاء- إن قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي تمكنت من إحباط محاولة تسلل لعناصر داعش قرب قرية "العساكرة" شمالي ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة بعد التصدي للارهابيين الذين فروا نحو الوديان والبساتين.وأشار إلى أن قوات الحشد شنت حملة تمشيط في محيط قرية العساكرة، وعززت من النقاط الأمنية تحسبًا لأي طارئ.وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي العثور على خمس جثث جديدة في الموصل، وجاء ذلك ضمن حملة رفع الأنقاض التي يشرف عليها الجيش العراقي.وقال النقيب في الدفاع المدني عمر جمال إن الجثث سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل في انتظار التعرف عليهم.