اليوم.. صرف معاشات أغسطس لمن تخلف الأيام الماضية

تنتهى الهيئة القومية للتأمينات، اليوم الأربعاء، من صرف معاشات شهر أغسطس لمن يتقاضون أكثر من ألفي جنيه قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، بالإضافة، لكن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك إقبالًا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف اللآى خلال الشهور الماضية، لذلك تمت إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدس على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.وأكد عوض فى تصريحات ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف جميع الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظًا على صحتهم، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف، تجنبًا للتكدس في منافذ الصرف ومكاتب البريد.