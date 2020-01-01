ضبط أحد المتهمين بإصابة طالب بطلق ناري في أسيوط

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، في ضبط أحد المتهمين بإطلاق النيران على طالب بسبب الخلاف على قطعة أرض في مركز ديروط.تبلغ لمركز شرطة ديروط من إحدى المستشفيات بوصول طالب، مصابًا بطلق ناري، وبسؤال والده مزارع، اتهم نجلى عمومته بالتعدي على نجله بسلاح ناري كان بحوزتهما محدثين إصابته لخلافات على قطعة أرض.عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وحال وصول القوات بالقرب من منزلهما شوهد أحدهما مستقلًّا دراجة نارية دون لوحات معدنية وبحوزته "بندقية آلية" وبرفقته آخر مزارع، لاذا بالفرار وسقطت من قائد الدراجة النارية البندقية حوزته.كما أمكن ضبط الأخير وبحوزته جوال عُثر بداخله على "5 بنادق آلية، بندقية رصاص، 7 خزائن، 419 طلقة مختلفة الأعيرة".وبمواجهة المتهم أقر باشتراكه مع المتهم الهارب كانا في طريقهما لإخفاء المضبوطات بإحدى المناطق الجبلية خشية استهدافهما.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.