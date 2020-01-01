الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.