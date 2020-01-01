مصرع خفير أغرقه عشيق زوجته فى ترعة بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، فى كشف غموض واقعة مقتل خفير نظامى بمركز فاقوس، والعثور على جثته بمياه ترعة دائرة صان الحجر.وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس، بالعثور على جثة "مصباح.ا.ع"، 37 سنة، خفير نظامى من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بقرية النمروط، غارقًا فى مياه ترعة بمركز صان الحجر.وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات به مما استدعى النيابة العامة لطلب تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.وأفادت التحقيقات، بوجود علاقة محرمة بين زوجة المجنى عليه "سمر"، 31 سنة، ربة منزل، وصديق المجنى عليه "محمود"، 40 سنة، مقيم فى قرية النمروط، واتفقا سويًا على التخلص منه، فأعدا خطة للتخلص منه.وقام عشيقها باستدراج المتوفى بحجة تعليمه السباحة ثم خنقه فى المياه، وتخلص من جثته بمياه ترعة بقرية رمسيس بصان الحجر، وتم القبض على الزوجة وعشيقها، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة.