إصابة شاب سقط من قطار فى بنى سويف

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، بعد أن سقط من قطار خلف المعهد الفني بجوار مديرية صحة بني سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بسقوط شخص من قطار ووجه على الفور بسرعة نقل إلى المستشفى.وعلى الفور سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب ويدعى "محمد.ش.س.ا"، 19 سنة، ومقيم بمركز ناصر، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساق اليسرى.تم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.