ضبط 4 متهمين بـ115 طربة حشيش فى الإسكندرية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بحوزتهم 115 طربة حشيش، فى محافظة الإسكندرية.حيث تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بمدينة برج العرب وبحوزتهما " 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18.750 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفى محمول".وتمكنت الجهود من ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما "40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتفى محمول".وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و250 ألف جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابة للتحقيقات.