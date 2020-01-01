ضبط 4 متهمين بـ115 طربة حشيش فى الإسكندرية
الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:11 م
مريم جبل - عمرو المزيدىطباعة
تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بحوزتهم 115 طربة حشيش، فى محافظة الإسكندرية.
حيث تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بمدينة برج العرب وبحوزتهما " 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18.750 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفى محمول".
وتمكنت الجهود من ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما "40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتفى محمول".
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و250 ألف جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابة للتحقيقات.
حيث تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بمدينة برج العرب وبحوزتهما " 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18.750 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفى محمول".
وتمكنت الجهود من ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما "40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتفى محمول".
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و250 ألف جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، العرض على النيابة للتحقيقات.