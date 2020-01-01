إحباط ترويج 300 طربة حشيش بمليوني جنيه قبل العيد بالبحيرة

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجلين خطر قبل ترويجهما 300 طربة من مخدر الحشيش في محافظة البحيرة قبل عيد الأضحى المبارك.تابعت مكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بالطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وبحوزتهما "300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفي محمول".بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليوني و100 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.