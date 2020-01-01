فرنسا تحذر من التخلي عن الإجراءات الوقائية من كورونا

حث وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الأربعاء، على عدم التخلي عن الحذر من مرض كوفيد-19، قائلًا إن البلاد تواجه معركة طويلة، وإن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أمر حيوي لتفادي فرض إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني.وسجلت فرنسا 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وهو رقم أعلى مرتين من متوسط عدد الإصابات اليومية التي قدرت بنحو سبع إصابات على مدى الأسبوع السابق، وقالت السلطات الصحية إن ما إجمالية 30223 شخصا توفوا حتى الآن بمرض كوفيد-19 في فرنسا.وقال فيران لتلفزيون إل.سي.آي "لا نواجه موجة ثانية، فالوباء مستمر وبعض الناس لا يحترمون القواعد وعلينا التزام الحيطة".