رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"فى طرد مجهول".. تفاصيل محاولة تهريب هواتف إلى سجناء أمنيين فى إسرائيل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:05 م
تهريب هواتف ب السجن
تهريب هواتف ب السجن
سارة شريف
طباعة
أحبطت شرطة مصلحة السجون الإسرائيلية عملية تهريب هواتف نقالة إلى سجناء أمنيين في سجن كتسيعوت، وذلك بعد أن ضبط رجال أمن مستشفى برزيلاي هواتف نقالة في مراحيض المستشفى.

قبل يومين تم نقل 6 سجناء أمنيين من سجن كتسيعوت لإجراء فحوصات طبية في مستشفى برزيلاي بمرافقة رجال شرطة من السجن ورجال أمن من وحدة نحشون، وقبل وصولهم إلى المستشفى، تلقت وحدة مرافقة السجناء تقريرًا من رجال أمن المستشفى بالعثور على طرد مجهول في مراحيض الجناح الذي كان من المفروض مكوث السجناء فيه خلال إجراء الفحوصات الطبية.

وهو ما دفع وحدة المرافقة الشرطية إلى عدم إدخال السجناء إلى الجناح واستدعت مختصًا لفحص الطرد حيث تم العثور داخله على أربع لوحات هواتف محمولة و3 شاشات يمكن تجميعها للحصول على هواتف نقالة.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث بالتعاون مع رجال أمن سجن كتسيعوت. وقد تم إحباط محاولة تهريب هواتف نقالة بنفس الأسلوب في هذا المستشفى قبل نحو نصف عام.

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

الحجاج يؤدون «طواف القدوم» قبل الذهاب إلى منى اليوم

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

تردد قناة الأهلي الجديد hd على النايل سات

الصور

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

الأكثر قراءة

أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. رابط نتائج الصف الثالث الثانوي

أمطار وحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى

الحجاج يؤدون «طواف القدوم» قبل الذهاب إلى منى اليوم

مصادر بـ«التعليم»: شعبة علمى علوم تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

قدم له جميل العمر فخذله.. سر غضب فريد شوقي من يحيى الفخراني

انتقام الزعيم.. أسرار أشهر معركة بين أحمد زكي وعادل إمام بسبب «هستيريا»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

نجم الساعة

الديون «قطمت» ظهره.. كيف حاول هيكل وطه حسين إنقاذ محمد التابعي من الإفلاس؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: المتشائمون يموتون مبكرا

طبيب يحذر من العواقب الخطيرة لـ«الهربس»

احذر.. تناول الشمام خطر في هذه الحالة

بـ3ملايين دولار.. بيع لوحة لبانكسي وتحويل ريعها لمستشفى فلسطيني

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الشرطة والقوات المسلحة.. وجهان لعملة الحماية لمصر
د.مينا بديع عبدالملك
فى الأدب الرهبانى الممتع
ثروت الخرباوي
هل صنع عبدالناصر التاريخ أم صنعه التاريخ؟
ماجد حبته
جاهل.. و«مش فاضى» يتعلم!
المزيد

الثقافة

الشاعر جميل عبدالرحمن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

خطة استثنائية لعودة الدراسة بـ«بيت جميل»

دراسة تكشف تأثير «الشريط اللاصق» فى علاج آلام الظهر بعد الولادة

أشرف زكى: مكتبات بسور أكاديمية الفنون لـ5 قطاعات بالثقافة