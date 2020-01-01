"فى طرد مجهول".. تفاصيل محاولة تهريب هواتف إلى سجناء أمنيين فى إسرائيل

أحبطت شرطة مصلحة السجون الإسرائيلية عملية تهريب هواتف نقالة إلى سجناء أمنيين في سجن كتسيعوت، وذلك بعد أن ضبط رجال أمن مستشفى برزيلاي هواتف نقالة في مراحيض المستشفى.قبل يومين تم نقل 6 سجناء أمنيين من سجن كتسيعوت لإجراء فحوصات طبية في مستشفى برزيلاي بمرافقة رجال شرطة من السجن ورجال أمن من وحدة نحشون، وقبل وصولهم إلى المستشفى، تلقت وحدة مرافقة السجناء تقريرًا من رجال أمن المستشفى بالعثور على طرد مجهول في مراحيض الجناح الذي كان من المفروض مكوث السجناء فيه خلال إجراء الفحوصات الطبية.وهو ما دفع وحدة المرافقة الشرطية إلى عدم إدخال السجناء إلى الجناح واستدعت مختصًا لفحص الطرد حيث تم العثور داخله على أربع لوحات هواتف محمولة و3 شاشات يمكن تجميعها للحصول على هواتف نقالة.وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث بالتعاون مع رجال أمن سجن كتسيعوت. وقد تم إحباط محاولة تهريب هواتف نقالة بنفس الأسلوب في هذا المستشفى قبل نحو نصف عام.