«أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب بـ 160 ألف جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي تهريب "بضائع أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل"، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 160 ألف جنيه.كما تم ضبط 16 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي"، وتحرير 723 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 112 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات"، تم ضبط 5 قضايا "هجرة غير شرعية، تزوير إقامة".و تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، وتجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.