إجراء قرعة أكشاك شارع «٧٣» السياحي في بورسعيد.. اليوم

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات قرعة أكشاك شارع ٧٣ السياحي بديوان عام محافظة بورسعيد.وأكد محافظ بورسعيد أن شارع ٧٣ السياحي يعد أول شارع سياحي مخصص للمشاة يجمع كل وسائل الإبهار السياحي، ويجمع عددًا من الأكشاك التي تقدم الوجبات السريعة والعديد من الأنشطة للمواطنين، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب بنطاق المحافظة، حيث يمثل طفرة في مجال المشروعات السياحية على أرض بورسعيد.وكانت المحافظة قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة للحصول على أكشاك للشباب، ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقدمها المحافظة لأبناءها في مختلف المجالات، وتقدم عدد كبير من شباب المحافظة طبقًا للشروط المعلن عنها وتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار المستحقين المستوفيين للشروط كافة.