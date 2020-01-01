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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» ينظم «صوتك لمصر بكرة.. انتخابات الشيوخ»

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:03 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
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نظم المجلس القومي للمرأة لقاءا تدريبيًا بعنوان "صوتك لمصر بكرة.. انتخابات مجلس الشيوخ 2020"، في إطار استعدادات المجلس لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، استهدف جميع مقررات فروع المجلس والمقررات المناوبات بالمحافظات، بحضور إيزيس حافظ، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتوعية، وجمال عبد الحفيظ، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحافظات بالمجلس، والدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وسعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت إيزيس محمود، أن هذا اللقاء يعد بداية تنفيذ خطة المجلس لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية، والتعريف بدور ومهام وقانون واختصاصات مجلس الشيوخ، ودور فروع المجلس في التوعية بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا التدريب سيتم تكراره داخل كل محافظة مع عضوات وأعضاء فروع المجلس ورائدات المجلس والشباب المتطوعين في أنشطة التوعية المصاحبة لانتخابات مجلس الشيوخ.

ولفتت إلى أن المجلس يتعاون حاليًا مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تنفيذ خطته التي تتضمن العديد من الأنشطة على مستوى المرشحات والناخبات ومتابعة الانتخابات.

وأكد الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، على أهمية التعديلات الدستورية والتي أضافت الكثير إلى مكتسبات المرأة وخاصة في عدد مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة للمرأة، والتي لا تقل عن 10%، وقد تزيد في ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بتمكين المرأة في جميع المجالات، كما قدم شرحا تفصيليا لمواد الدستور 248، 249، 259، 251، 252 والخاصة باختصاصات ودور وتشكيل والشروط الواجب توافرها في من يتقدم بالترشح لمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تعريف قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مهامه واختصاصاته وشرح النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على أهمية وجود مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية لتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، كما تناول تحليل رقمي للمرشحات في المقاعد الفردية والأحزاب ودلالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بانتخابات مجلس الشيوخ، كما أكد على الدور المهم في توعية مقررات الفروع في جميع المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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