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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وقف مشرف نظافة وسائق عن العمل لإلقاء مخلفات بترعة المريوطية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:03 م
ترعة المريوطية
ترعة المريوطية
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بالإيقاف عن العمل لكلًا من إسلام إدريس فرج الله، المشرف على قطاع النظافة بالهرم، ورمضان سيد عبد الحميد، السائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات مع وقف صرف نصف أجرهما ابتداء من تاريخ الإيقاف.

وجاء قرار محافظ الجيزة نظرًا لقيام الموظفين المذكورين بإلقاء المخلفات و"الرتش" بترعة المريوطية، بدلًا من رفعها ونقلها لمحطات المناولة المخصصة لذلك وهو الأمر الذى يحدث ضررًا جسيمًا بالترعة، ويعد تكاسلًا كبيرًا من العاملين في أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح والخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

ووجه المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بسرعة اتخاذ اللازم نحو إخطار النيابة الإدارية، بقرار الإيقاف لعرض أمر المذكورين على المحكمة التأديبية، كما وجه الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع أي مخلفات من مجرى الترعة وعدم السماح بإلقاء المخلفات به، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتغيير الصورة النمطية عن ترعة المريوطية، وتحويل مظاهر القبح التى عانت منها الترعة على مدار سنوات الى مظهر حضارى يليق بالمكانة السياحية للمنطقة.

وأكد " راشد" أنه لا تستر على فاسد أو مخالف بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا ان المحافظة تبادر بإحالة المخالفين أو المتقاعسين إلى الجهات القانونية والرقابية لاتخاذ الإجراء اللازم حيالهم، مشددًا أن المحافظة لن تتوانى عن تحقيق الانضباط فى كافة الاجهزة وان على الجميع تحمل مسئولياته تجاه ما يكلف به من عمل، لافتا إلى أن المحافظة يسعدها تلقى شكاوى أو بلاغات المواطنين، بشأن أى أعمال مخالفة أو سلوكيات خاطئة من موظفي الجهاز الإداري للتحقيق والتعامل الفوري معها.

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