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الأربعاء 29 يوليه 2020 الموافق 08 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شريف فاروق رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:02 م
شريف فاروق
شريف فاروق
طارق عتمان
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صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور شريف محمد فاروق رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، وذلك اعتبارًا من ٢١ يوليو ٢٠٢٠.

وكان الدكتور عمرو طلعت أصدر قرارا في أول يونيو الماضي بتكليف الدكتور شريف فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.

ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاما في إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفي البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

هذا وقد شغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل في البنك المصري الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 20062007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

ولقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

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